Frutti che maturano sotto la paglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutti che maturano sotto la paglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NESPOLE

Significato/Curiosita : Frutti che maturano sotto la paglia

Caratteristico. i frutti maturano in un tempo compreso tra gli 80 e i 112 giorni, a seconda del tempo, del clima e della cultivar. i frutti raggiungono dimensioni... Paolo angelo nespoli (milano, 6 aprile 1957) è un ex astronauta, ingegnere e militare italiano. cresciuto a verano brianza, si diploma nel 1977 al liceo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

