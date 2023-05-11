Un formato ridotto di giornali

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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TABLOID

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un formato ridotto di giornali
  • Risposta: TABLOID
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TLOD
  • Inizia con: T
  • Finisce con: D
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Un formato ridotto di giornali: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Un formato ridotto di giornali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Tabloid. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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