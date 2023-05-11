Un formato ridotto di giornali
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un formato ridotto di giornali
- Risposta: TABLOID
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TLOD
- Inizia con: T
- Finisce con: D
Un formato ridotto di giornali: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Un formato ridotto di giornali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Tabloid. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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