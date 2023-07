Le 18 buche in formato ridotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le 18 buche in formato ridotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MINIGOLF

Significato/Curiosita : Le 18 buche in formato ridotto

Durante le ore diurne si rifugia nelle grotte, nelle buche sotto gli alberi o in tane abbandonate di altri animali e nei crepacci rocciosi. non scava le proprie... Il minigolf (miniature golf in lingua inglese), detto anche golf su pista, è uno sport analogo al golf ma praticato su piste realizzate con diversi tipi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

