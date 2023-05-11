La festa dell ulivo

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'La festa dell ulivo' è 'Domenica Delle Palme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DOMENICADELLEPALME

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La festa dell ulivo
  • Risposta: DOMENICADELLEPALME
  • Lunghezza: 18 lettere
  • Schema parole: 8-5-5
  • Vocali: 8
  • Consonanti: 10
  • Parole: 3
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    DNADLEPAE
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Domenica Delle Palme? La Domenica delle Palme segna l'inizio della settimana santa, celebrando l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. È un momento di gioia e di tradizioni, con rami di ulivo benedetti portati in processione, simbolo di pace e speranza. La festa dell ulivo si collega a questa celebrazione di pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La festa dell ulivo: risposta da 18 lettere

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