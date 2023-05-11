La festa dell ulivo

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La soluzione di 18 lettere per la definizione 'La festa dell ulivo' è 'Domenica Delle Palme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D O M E N I C A D E L L E P A L M E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La festa dell ulivo

La festa dell ulivo Risposta: DOMENICADELLEPALME

Lunghezza: 18 lettere

18 lettere Schema parole: 8-5-5

8-5-5 Vocali: 8

8 Consonanti: 10

10 Parole: 3

3 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: D N A D L E P A E

Inizia con: D

D Finisce con: E

Perchè la soluzione è Domenica Delle Palme? La Domenica delle Palme segna l'inizio della settimana santa, celebrando l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. È un momento di gioia e di tradizioni, con rami di ulivo benedetti portati in processione, simbolo di pace e speranza. La festa dell ulivo si collega a questa celebrazione di pace. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La festa dell ulivo: risposta da 18 lettere

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