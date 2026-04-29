Quelli di ulivo si benedicono per Pasqua

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelli di ulivo si benedicono per Pasqua' è 'Rami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAMI

Perché la soluzione è Rami? I rami di ulivo sono simbolo di pace e speranza, spesso usati durante le celebrazioni pasquali. In molte tradizioni, vengono benedetti come segno di benessere e rinnovamento, rappresentando un legame con la natura e la spiritualità. Durante la festività, le persone portano i rami in chiesa per essere benedetti, poi li conservano come amuleti di protezione. Questo gesto sottolinea l'importanza del simbolo nella tradizione religiosa e culturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelli di ulivo si benedicono per Pasqua". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Quelli di ulivo si benedicono per Pasqua nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rami

La soluzione associata alla definizione "Quelli di ulivo si benedicono per Pasqua" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelli di ulivo si benedicono per Pasqua" conferma che la soluzione 'Rami' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rami

R Roma A Ancona M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelli di ulivo si benedicono per Pasqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rami' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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