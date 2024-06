L ulivo lo ha contorto

: Il tronco encefalico (chiamato a volte, erroneamente, “tronco cerebrale”) è una parte dell'encefalo, costituita dal mesencefalo e dal romboencefalo nelle sue parti di ponte di Varolio e midollo allungato o bulbo spinale. Il cervelletto, pur facendo parte del romboencefalo, non è considerato parte del tronco encefalico. Nel tronco encefalico la sostanza bianca e la sostanza grigia non si distinguono facilmente.

Italiano: Aggettivo: tronco m . (linguistica) parola accentata sull'ultima sillaba. interrotto, lasciato a metà. Sostantivo: tronco m (pl.: tronchi) . (botanica) fusto eretto e legnoso degli alberi. (geometria) una delle due parti, generalmente la più grande, in cui un piano divide un solido. andarsene senza salutare lasciare in tronco.. opere di edificazione interrotte e non più riprese lavori rimasti in tronco.