La Cristiana attrice

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Cristiana attrice' è 'Capotondi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAPOTONDI

Perchè la soluzione è Capotondi? Capotondi è un’attrice cristiana che porta sul grande schermo valori e sensibilità. La sua presenza trasmette autenticità e profondità, rendendo ogni interpretazione speciale e coinvolgente. Con passione, dà vita a personaggi che restano impressi, arricchendo il mondo del cinema con la sua fede e talento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La Cristiana attrice
  • Risposta: CAPOTONDI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CONI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I
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La Cristiana attrice: risposta da 9 lettere

In presenza della definizione "La Cristiana attrice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Capotondi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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