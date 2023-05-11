La Cristiana attrice
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Cristiana attrice' è 'Capotondi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Capotondi? Capotondi è un’attrice cristiana che porta sul grande schermo valori e sensibilità. La sua presenza trasmette autenticità e profondità, rendendo ogni interpretazione speciale e coinvolgente. Con passione, dà vita a personaggi che restano impressi, arricchendo il mondo del cinema con la sua fede e talento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La Cristiana attrice
- Risposta: CAPOTONDI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CONI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
La Cristiana attrice: risposta da 9 lettere
In presenza della definizione "La Cristiana attrice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Capotondi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.