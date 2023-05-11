La Cristiana attrice

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Cristiana attrice' è 'Capotondi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A P O T O N D I

Perchè la soluzione è Capotondi? Capotondi è un’attrice cristiana che porta sul grande schermo valori e sensibilità. La sua presenza trasmette autenticità e profondità, rendendo ogni interpretazione speciale e coinvolgente. Con passione, dà vita a personaggi che restano impressi, arricchendo il mondo del cinema con la sua fede e talento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La Cristiana attrice

La Cristiana attrice Risposta: CAPOTONDI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C O N I

Inizia con: C

C Finisce con: I

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La Cristiana attrice: risposta da 9 lettere

In presenza della definizione "La Cristiana attrice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Capotondi. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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