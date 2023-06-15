La Capotondi attrice

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Capotondi attrice' è 'Cristiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRISTIANA

Vuoi approfondire la risposta Cristiana? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La Capotondi attrice
  • Risposta: CRISTIANA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A
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La Capotondi attrice nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cristiana

Per risolvere la definizione "La Capotondi attrice", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cristiana'.

Le 9 lettere della soluzione

C Como
R Roma
I Imola
S Savona
T Torino
I Imola
A Ancona
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Cristiana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Capotondi attrice". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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