Il consenso a un iniziativa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il consenso a un iniziativa' è 'Adesione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A D E S I O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il consenso a un iniziativa

Il consenso a un iniziativa Risposta: ADESIONE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 5

5 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A S O E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è Adesione? L’adesione è quando le persone sono d’accordo e supportano un’idea o un progetto. È un modo per mostrare che condividono gli stessi obiettivi e sono pronti a partecipare attivamente. Questa forma di accordo rende più facile realizzare qualcosa di comune interesse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il consenso a un iniziativa: risposta da 8 lettere

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