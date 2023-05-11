Il consenso a un iniziativa
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il consenso a un iniziativa' è 'Adesione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il consenso a un iniziativa
- Risposta: ADESIONE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 5
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ASOE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Adesione? L’adesione è quando le persone sono d’accordo e supportano un’idea o un progetto. È un modo per mostrare che condividono gli stessi obiettivi e sono pronti a partecipare attivamente. Questa forma di accordo rende più facile realizzare qualcosa di comune interesse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il consenso a un iniziativa: risposta da 8 lettere
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