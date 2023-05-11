Il consenso a un iniziativa

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il consenso a un iniziativa' è 'Adesione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ADESIONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il consenso a un iniziativa
  • Risposta: ADESIONE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ASOE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Adesione? L’adesione è quando le persone sono d’accordo e supportano un’idea o un progetto. È un modo per mostrare che condividono gli stessi obiettivi e sono pronti a partecipare attivamente. Questa forma di accordo rende più facile realizzare qualcosa di comune interesse. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il consenso a un iniziativa: risposta da 8 lettere

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