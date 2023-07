Il sì all iniziativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sì all iniziativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADESIONE

Significato/Curiosità : Il sì all iniziativa

L'adesione o il "sì" all'iniziativa indica il consenso e la partecipazione attiva a un determinato progetto, idea o proposta. Rappresenta l'atto di accettare e appoggiare volontariamente un'iniziativa, mostrando il proprio sostegno e impegno nei confronti dell'obiettivo o dell'idea proposta. L'adesione può avvenire su diversi livelli, che vanno dal semplice supporto verbale o simbolico fino alla partecipazione attiva e concreta nell'implementazione dell'iniziativa stessa. Quando qualcuno dà il proprio "sì" all'adesione, sta effettivamente contribuendo alla realizzazione e al successo dell'iniziativa, dimostrando un impegno personale e una volontà di agire in linea con gli obiettivi e i valori dell'iniziativa stessa.

Altre risposte alla domanda : Il sì all iniziativa : iniziativa; Si cercano per un iniziativa ; Dichiararsi favorevole all iniziativa ; Il consenso a un iniziativa ; La propria quota per una iniziativa ; Frenare una iniziativa economica;

Cerca altre Definizioni