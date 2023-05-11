Chi l ha tossisce spesso

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi l ha tossisce spesso' è 'Catarro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CATARRO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Chi l ha tossisce spesso
  • Risposta: CATARRO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CARO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Catarro? Chi ha spesso il catarro tende a tossire frequentemente, cercando di liberare le vie respiratorie. Questa condizione può essere fastidiosa e faticosa, ma spesso si risolve con qualche giorno di riposo e attenzione. La tosse diventa un modo naturale del corpo di proteggersi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chi l ha tossisce spesso: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Chi l ha tossisce spesso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Catarro. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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