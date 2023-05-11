Chi l ha tossisce spesso

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi l ha tossisce spesso' è 'Catarro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A T A R R O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Chi l ha tossisce spesso

Chi l ha tossisce spesso Risposta: CATARRO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C A R O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Catarro? Chi ha spesso il catarro tende a tossire frequentemente, cercando di liberare le vie respiratorie. Questa condizione può essere fastidiosa e faticosa, ma spesso si risolve con qualche giorno di riposo e attenzione. La tosse diventa un modo naturale del corpo di proteggersi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Chi l ha tossisce spesso: risposta da 7 lettere

Quando la definizione "Chi l ha tossisce spesso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Catarro. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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