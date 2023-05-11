Chi l ha tossisce spesso
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi l ha tossisce spesso' è 'Catarro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Chi l ha tossisce spesso
- Risposta: CATARRO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CARO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Catarro? Chi ha spesso il catarro tende a tossire frequentemente, cercando di liberare le vie respiratorie. Questa condizione può essere fastidiosa e faticosa, ma spesso si risolve con qualche giorno di riposo e attenzione. La tosse diventa un modo naturale del corpo di proteggersi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Chi l ha tossisce spesso: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Chi l ha tossisce spesso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Catarro. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.