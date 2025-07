È un evidente manifestazione della bronchite nei cruciverba: la soluzione è Catarro

CATARRO

Curiosità e Significato di Catarro

La parola Catarro è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Catarro.

Perché la soluzione è Catarro? Il catarro è il muco prodotto dalle vie respiratorie in risposta a irritazioni o infezioni, come la bronchite. Si presenta come una sostanza viscosa che può accumularsi nel naso o nella gola, causando fastidio e difficoltà respiratorie. La sua presenza indica un processo infiammatorio in corso, segnalando che il corpo sta cercando di difendersi. È un segnale che il sistema immunitario sta lavorando per combattere l'infiammazione.

Come si scrive la soluzione Catarro

Stai cercando la risposta alla definizione "È un evidente manifestazione della bronchite"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

