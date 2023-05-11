Le case dei trogloditi

SOLUZIONE: CAVERNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le case dei trogloditi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le case dei trogloditi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Caverne? Le strutture abitative scavate nella roccia, spesso utilizzate dall'uomo preistorico, sono ambienti sotterranei che offrono riparo e protezione. Questi spazi, formati naturalmente o modellati dall'uomo, rappresentano un modo di vivere semplice e in sintonia con l'ambiente circostante. Le caverne sono testimonianza di antiche abitudini e tecniche di sopravvivenza, simboli di un passato primitivo e innovativo.

Se la definizione "Le case dei trogloditi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le case dei trogloditi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Caverne:

C Como A Ancona V Venezia E Empoli R Roma N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le case dei trogloditi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

