Le case dove si vive l infanzia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le case dove si vive l infanzia' è 'Natie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NATIE

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Perché la soluzione è Natie? NATIE è il termine che indica le abitazioni dove si trascorrono gli anni più giovani, ambienti che custodiscono ricordi e emozioni legati all'infanzia. Questi spazi sono caratterizzati da un’atmosfera familiare e accogliente, spesso associati a momenti di crescita e di affetti sinceri. La loro importanza risiede nel legame profondo con le radici personali, influenzando in modo significativo il senso di sicurezza e di identità di ogni individuo. La memoria di questi luoghi rimane viva nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le case dove si vive l infanzia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Le case dove si vive l infanzia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Natie

In presenza della definizione "Le case dove si vive l infanzia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le case dove si vive l infanzia" conferma che la soluzione 'Natie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Natie

N Napoli A Ancona T Torino I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le case dove si vive l infanzia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Natie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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