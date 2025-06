Il capo della Polizia d una città nei cruciverba: la soluzione è Questore

Home / Soluzioni Cruciverba / Il capo della Polizia d una città

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il capo della Polizia d una città' è 'Questore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUESTORE

Curiosità e Significato di Questore

Non fermarti alla soluzione! Conosci Questore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Questore.

Perché la soluzione è Questore? Il questore è il massimo responsabile della sicurezza pubblica in una città o provincia, incaricato di coordinare le forze di polizia e garantire ordine e legalità. È una figura di rilievo nel sistema di pubblica sicurezza italiana, che agisce sotto la direzione del Ministero dell'Interno. In sostanza, il questore è il punto di riferimento per la tutela dei cittadini e la gestione delle emergenze locali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L autorità che ha la responsabilità della pubblica sicurezzaAlto funzionario di PoliziaIl capo della polizia in una cittàVitellio capo della polizia nell opera ToscaCittà a capo di un amministrazione regionale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Questore

Stai cercando la risposta alla definizione "Il capo della Polizia d una città"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Q Quarto

U Udine

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L T O A C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCATOLA" SCATOLA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.