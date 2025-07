Butta i soldi dalla finestra nei cruciverba: la soluzione è Scialatore

SCIALATORE

Curiosità e Significato di Scialatore

Hai risolto il cruciverba con Scialatore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Scialatore.

Perché la soluzione è Scialatore? Scialatore indica una persona che spreca soldi o risorse senza pensarci troppo, sprecandoli con leggerezza e senza attenzione. È come gettare denaro dalla finestra, lasciando andare via ciò che potrebbe essere utilizzato meglio. Chi è uno scialatore, spesso, si lascia prendere dalla voglia di spendere senza pensare alle conseguenze. Insomma, è il termine perfetto per descrivere chi non sa risparmiare.

Come si scrive la soluzione Scialatore

Hai trovato la definizione "Butta i soldi dalla finestra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I C L N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLIN" COLIN

