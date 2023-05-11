Un bidoncino con lo schiumogeno

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un bidoncino con lo schiumogeno' è 'Estintore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESTINTORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un bidoncino con lo schiumogeno" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un bidoncino con lo schiumogeno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Estintore? Un dispositivo portatile che contiene una sostanza schiumogena utilizzata per spegnere piccoli incendi, facilitando l'estinzione del fuoco grazie alla formazione di schiuma che soffoca le fiamme.

In presenza della definizione "Un bidoncino con lo schiumogeno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un bidoncino con lo schiumogeno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Estintore:

E Empoli S Savona T Torino I Imola N Napoli T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un bidoncino con lo schiumogeno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

