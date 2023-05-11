Il ballo tipico dell Argentina
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il ballo tipico dell Argentina
- Risposta: TANGO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: TNO
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Il ballo tipico dell Argentina: risposta da 5 lettere
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