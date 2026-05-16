Maltempo sull'Italia, allerta gialla in nove regioni tra temporali forti e vento di burrasca

Piogge intense e vento forte colpiscono l’Italia il 16 maggio, con allerta gialla in nove regioni. La perturbazione porta temporali, grandine e neve sulle Alpi sopra i 1300 metri, mentre le temperature restano ben sotto la media.

Una nuova perturbazione attraversa l’Italia nella giornata di sabato 16 maggio, con piogge diffuse, temporali e raffiche di vento che interessano gran parte della Penisola. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla in nove regioni a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche.

I fenomeni più intensi riguardano soprattutto Emilia-Romagna, Campania, Basilicata e Calabria, dove sono attesi rovesci temporaleschi accompagnati da vento forte, grandinate isolate e frequente attività elettrica. Le precipitazioni colpiscono in particolare i versanti tirrenici e le aree appenniniche.

Dalle prime ore della giornata soffiano venti forti nord-occidentali sulla Sardegna, con estensione successiva verso Campania, Basilicata e Calabria. Sulle coste maggiormente esposte sono previste mareggiate e condizioni del mare molto mosse.

L’allerta gialla riguarda Umbria e Campania, oltre ad alcune zone di Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Le autorità invitano alla prudenza soprattutto nelle aree più esposte ai temporali e lungo i corsi d’acqua.

Il peggioramento porta anche un deciso calo delle temperature, con valori inferiori fino a 6-8 gradi rispetto alle medie di metà maggio. Sulle Alpi torna persino la neve oltre i 1300 metri di quota, un quadro insolito per questo periodo dell’anno.

Secondo le previsioni, il maltempo dovrebbe attenuarsi da domenica 17 maggio grazie al progressivo rinforzo dell’anticiclone. Il ritorno del sole favorirà un aumento graduale delle temperature, anche se nelle prime ore del mattino resterà clima freddo soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro.

Nel corso della prossima settimana le condizioni meteo saranno più stabili su gran parte del Paese, mentre qualche residuo disturbo potrebbe ancora interessare il Sud e le regioni affacciate sull’Adriatico.