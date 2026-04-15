Maltempo in Italia, allerta gialla in otto regioni tra temporali e vento forte

La Protezione Civile segnala temporali e vento forte per una depressione sulla Tunisia che spinge aria instabile verso l’Italia. Mercoledì 15 aprile scatta l’allerta gialla in otto regioni, con fenomeni intensi soprattutto al Centro-Sud.

Una perturbazione in quota posizionata tra il Nord Africa e il Mediterraneo centrale sta influenzando il tempo sull’Italia, portando instabilità diffusa soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Nella giornata di mercoledì 15 aprile sono attesi rovesci, temporali e raffiche di vento, con condizioni in peggioramento in diverse aree.

Secondo le indicazioni della Protezione Civile, i fenomeni più intensi interesseranno la Sicilia, in particolare le zone centro-occidentali. Qui sono previste piogge a carattere temporalesco, accompagnate da grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

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L’avviso di condizioni meteo avverse riguarda anche altre regioni del Centro e del Sud. È stata infatti diramata l’allerta gialla per Abruzzo e Molise, oltre che per alcune aree di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia, dove i fenomeni potranno risultare localmente intensi.

Nel corso della giornata sono attese precipitazioni irregolari, spesso sotto forma di rovesci improvvisi. Le condizioni atmosferiche resteranno instabili, con possibili variazioni rapide e locali criticità legate a vento e pioggia.