Maltempo sull'Italia, allerta gialla in sette regioni com temporali forti e venti di burrasca

Anna Gallo | 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo in arrivo al Centro-Nord, giovedì 14 maggio scatta l’allerta gialla in sette regioni tra temporali e vento forte. Previsti rovesci intensi, grandine e mareggiate lungo alcune coste esposte.

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Una nuova perturbazione attraversa l’Italia nella giornata di giovedì 14 maggio, con condizioni meteo instabili soprattutto al Centro-Nord. Piogge diffuse, temporali intensi e raffiche di vento stanno interessando diverse aree della penisola, mentre la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla in sette regioni.

Il peggioramento è legato a una vasta area depressionaria posizionata sul Mare del Nord, che sta spingendo correnti instabili verso il Mediterraneo. Tra oggi e domani il fronte perturbato porterà precipitazioni anche di forte intensità, accompagnate da attività elettrica frequente e locali grandinate.

Dalle prime ore della mattina sono previsti venti sud-occidentali forti o di burrasca su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Lungo i tratti costieri più esposti non si escludono mareggiate.

Le precipitazioni più consistenti riguarderanno Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, dove i temporali potranno assumere carattere intenso con raffiche improvvise di vento.

L’allerta meteo gialla riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, gran parte di Veneto e Lombardia, oltre ad alcune zone di Emilia-Romagna, Puglia e Calabria. Le autorità locali monitorano l’evoluzione della situazione con i sistemi territoriali di protezione civile attivati nelle aree considerate più esposte.

Le previsioni restano in costante aggiornamento in base allo spostamento della perturbazione e all’intensità dei fenomeni previsti nelle prossime ore.
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