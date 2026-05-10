Maltempo in Italia, tornano temporali e piogge al Centro-Nord dopo la breve tregua

Domenica 10 maggio torna il maltempo sull’Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Temporali e rovesci colpiranno soprattutto il Centro-Nord, mentre al Sud sono attese temperature oltre i 30 gradi nei prossimi giorni.

Dopo qualche ora di stabilità, il tempo peggiora di nuovo su gran parte della penisola. La giornata di domenica 10 maggio sarà segnata dal ritorno di piogge e temporali causati da una perturbazione atlantica diretta verso il Mediterraneo, con effetti destinati a proseguire anche nella prossima settimana.

Secondo le previsioni meteo, le aree più esposte ai fenomeni saranno Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Nel corso della serata qualche rovescio potrebbe raggiungere anche Puglia e Basilicata. Le correnti fresche e instabili in arrivo dall’Atlantico favoriranno la formazione di celle temporalesche diffuse, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Il peggioramento previsto nelle prossime ore aprirà una fase atmosferica molto movimentata. Tra l’Atlantico e il Mediterraneo si formerà infatti un corridoio favorevole al passaggio continuo di nuove perturbazioni verso l’Italia. La situazione sarà alimentata dal contrasto tra aria più fresca oceanica e masse d’aria molto calde di origine subtropicale.

La prossima settimana vedrà quindi condizioni molto diverse tra Nord e Sud. Al Meridione è attesa una risalita di aria sahariana con temperature che localmente potranno superare i 30 gradi, mentre le regioni del Centro-Nord saranno interessate da frequenti episodi di instabilità già a partire da lunedì 11 maggio.

Tra mercoledì 13 e venerdì 15 maggio sono previsti i fenomeni più intensi. L’elevata umidità e il calore accumulato nei bassi strati dell’atmosfera potranno favorire temporali forti e organizzati, compresi sistemi autorigeneranti e supercelle. Le zone più a rischio resteranno quelle del Centro-Nord, dove non si escludono grandinate, raffiche di vento e allagamenti localizzati.

Per la giornata di domenica al Nord sono attesi temporali sparsi, mentre al Centro sono previsti rovesci soprattutto sui settori tirrenici e sulle Marche. Situazione variabile anche al Sud, con schiarite alternate a fasi instabili.

Lunedì 11 maggio il rischio temporali interesserà ancora diverse aree settentrionali. Piogge attese sull’alta Toscana, mentre il resto del Centro avrà condizioni più stabili. Al Sud il sole sarà prevalente con temperature in aumento.

Martedì 12 maggio il tempo tenderà invece a migliorare quasi ovunque, con sole e clima più caldo sia al Nord sia al Centro-Sud, prima dell’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche nella seconda parte della settimana.