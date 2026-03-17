Maxi tamponamento sull'A20 a Messina, galleria chiusa e traffico paralizzato

Maxi tamponamento sull’A20 a Messina blocca il traffico per un incidente in galleria con circa 80 veicoli coinvolti. Lo scontro a catena è avvenuto nella galleria Villafranca tra Milazzo e Rometta, con lunghe code e interventi di soccorso in corso.

Un incidente a catena ha fermato la circolazione sull’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione del capoluogo siciliano. Lo scontro è avvenuto nella galleria Villafranca, nel tratto tra Milazzo e Rometta, e ha coinvolto circa 80 mezzi tra auto, furgoni e camion.

La situazione è apparsa subito complessa. I vigili del fuoco sono intervenuti con più squadre per liberare i veicoli rimasti bloccati e mettere in sicurezza l’area. All’interno della galleria sono stati controllati anche i serbatoi dei mezzi pesanti per evitare rischi ulteriori.

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Per consentire i soccorsi, l’autostrada è stata completamente chiusa. La polizia stradale ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica, mentre il personale sanitario ha assistito le persone coinvolte. Non ci sono al momento dati ufficiali sul numero dei feriti.

L’incidente ha provocato code molto lunghe in entrambe le direzioni, con ripercussioni anche sulle strade vicine agli svincoli. Le autorità invitano gli automobilisti a evitare il tratto interessato e a scegliere percorsi alternativi fino alla riapertura.

Restano da chiarire le cause dello scontro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono il traffico intenso e la visibilità ridotta all’interno della galleria, ma non si escludono altri fattori.