Messina, uccisa Daniela Zinnati: arrestato l'ex compagno Santino Bonfiglio

Daniela Zinnati è stata uccisa a Messina dall’ex compagno Santino Bonfiglio dopo aver rifiutato di tornare insieme. La donna, 50 anni, è stata colpita con numerose coltellate nella sua abitazione nel quartiere Lombardo.

Un nuovo femminicidio scuote Messina. Nella serata di martedì 10 marzo Daniela Zinnati, 50 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di via Lombardia, nel quartiere Lombardo. La donna è stata colpita ripetutamente con un coltello. I sospetti si sono concentrati subito sull’ex compagno, il 67enne Santino Bonfiglio.

L’uomo è stato fermato dalla polizia poche ore dopo il delitto. Durante l’interrogatorio avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Bonfiglio si sarebbe presentato a casa della donna per parlarle e tentare una riconciliazione. Di fronte al rifiuto della ex compagna, la discussione sarebbe degenerata fino all’aggressione.

Leggi anche: Tragedia a Silandro, Bolzano: Giovane Donna Uccisa, Ex Compagno Arrestato per Femminicidio

Bonfiglio si trovava già agli arresti domiciliari per precedenti reati contro la persona ed era controllato con il braccialetto elettronico. Dopo la confessione è stato trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

A scoprire il corpo della vittima è stata la figlia della donna. La giovane, entrata nell’abitazione, si è trovata davanti alla scena dell’omicidio e ha avuto un malore. I soccorritori l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti.