Cosenza , maxi tamponamento sulla A2 a Mormanno: due morti e otto feriti, traffico bloccato

Tragedia sulla A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di Mormanno, in provincia di Cosenza, dove un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio. Il bilancio è di due vittime, una mamma e la figlia di circa 13 anni, e otto feriti. Coinvolti 11 autovetture, un autoarticolato, un autobus e un furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un tamponamento a catena dovuto alle condizioni meteo avverse, con piogge incessanti e nevicate nelle vicinanze di Campotenese. La bambina si trovava sul sedile anteriore lato passeggero, mentre la madre era seduta sul sedile posteriore; il conducente, ferito, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Sull’autobus non si registrano feriti gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castrovillari e Lauria, il personale del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale di Lagonegro. I feriti, estratti dalle lamiere, sono stati trasportati negli ospedali della zona per ricevere le cure necessarie.

