Sinner domina Svrcina a Indian Wells e vola al terzo turno

Jannik Sinner supera Dalibor Svrcina al secondo turno di Indian Wells grazie a una prova dominante. L’azzurro chiude 6-1 6-1 in poco più di un’ora e accede al turno successivo, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov.

Esordio senza ostacoli per Jannik Sinner all’Atp Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha superato il ceco Dalibor Svrcina con un netto 6-1, 6-1 in 1 ora e 4 minuti nel match del secondo turno disputato il 7 marzo. Una partita a senso unico che ha permesso al numero 2 del mondo di accedere agevolmente alla fase successiva del torneo.

Il rientro in campo arriva dopo la battuta d’arresto di Doha contro Jakub Mensik. Sinner ha spiegato di sentirsi sereno e pronto a competere: nelle settimane precedenti ha intensificato il lavoro tra campo e palestra, con sessioni di allenamento anche doppie per migliorare la condizione fisica.

Contro Svrcina il match non è mai davvero entrato in equilibrio. Dall’1-1 iniziale del primo set, Sinner ha infilato una lunga serie di game consecutivi che ha chiuso rapidamente la sfida. Il suo ritmo da fondo campo ha messo subito in difficoltà l’avversario e gli ha aperto spesso la strada verso la rete.

I numeri confermano il dominio dell’azzurro: 17 discese a rete e 15 punti conquistati. Con questo successo arriva l’ottava vittoria stagionale in dieci partite disputate. Nel prossimo turno Sinner affronterà Denis Shapovalov, che ha eliminato l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 29, con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-6 (7-5).

Il confronto tra Sinner e il canadese è in perfetta parità. L’italiano ha vinto l’ultimo incrocio allo US Open 2025, mentre Shapovalov si impose agli Australian Open del 2021.