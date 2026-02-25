Sanremo 2026, scaletta seconda serata e cantanti in gara oggi

Sanremo 2026 prosegue con la seconda serata del 25 febbraio e cambia il ritmo della gara per dividere gli artisti. Sul palco dell’Ariston salgono 15 big, mentre gli altri si esibiranno domani.

Dopo l’ascolto completo dei brani in gara nella serata d’esordio, il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con una divisione degli artisti. Mercoledì 25 febbraio tocca a metà dei big tornare sul palco del Teatro Ariston.

Ad esibirsi nella seconda serata sono Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J-Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso.

Gli altri quindici concorrenti, invece, saliranno sul palco nella terza serata. Tra questi Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta con Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale e Tredici Pietro.