Ugento, minaccia la ex e incendia l'auto del padre: arrestato 22enne

Un 22enne di Ugento è stato arrestato dopo mesi di minacce alla ex e alla sua famiglia, culminati nell’incendio dell’auto del padre della ragazza. Le intimidazioni sarebbero avvenute anche davanti alla figlia piccola.

Un giovane di 22 anni di Ugento, nel Leccese, è finito in carcere con l’accusa di atti persecutori e danneggiamento dopo una lunga serie di intimidazioni rivolte all’ex compagna e ai suoi familiari. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, una 25enne, avrebbe subito per circa quattro mesi minacce ripetute e comportamenti aggressivi. L’uomo si sarebbe presentato più volte sotto casa della donna, arrivando a colpire la porta d’ingresso con pugni e a pronunciare frasi violente anche in presenza della figlia di appena un anno e mezzo.

Leggi anche: Catania, minaccia la madre per avere soldi per la droga: arrestato 20enne

Tra gli episodi più gravi c’è quello avvenuto nella notte del 27 gennaio, quando il 22enne avrebbe dato fuoco all’auto del padre della ragazza, parcheggiata in un cortile alla periferia del paese. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Le indagini sono partite subito dopo l’incendio. I militari hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, individuando movimenti sospetti, e raccolto la testimonianza della giovane. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura, che ha chiesto l’emissione della misura cautelare.

Il giudice ha ritenuto concreto il rischio che l’indagato potesse continuare con comportamenti simili, sottolineando la gravità delle minacce e la difficoltà nel controllare le proprie reazioni. Il 22enne è stato quindi trasferito nel carcere di Lecce, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La giovane e il padre sono assistiti dall’avvocato Attilio De Marco, mentre la difesa dell’indagato è affidata all’avvocato Andrea Cera.