Ugento, operaio muore travolto da un tronco durante la potatura di un albero

Un incidente improvviso durante la potatura di un albero è costato la vita a un uomo di 53 anni nelle campagne del basso Salento. I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata nelle campagne di Ugento, dove Walter Basile, 53 anni, ha perso la vita mentre stava eseguendo alcuni lavori su una pianta. Durante l’intervento, per motivi ancora da chiarire, una parte consistente dell’albero ha improvvisamente ceduto, precipitando e colpendolo in pieno.

L’urto è stato devastante e non ha lasciato possibilità di salvezza. I sanitari del 118, giunti sul posto in pochi minuti, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le gravi lesioni riportate dall’uomo si sono rivelate fatali, portando al decesso immediato.

Nell’area dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro.