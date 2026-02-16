Catania, minaccia la madre per avere soldi per la droga: arrestato 20enne

Minacce di morte alla madre per ottenere soldi destinati alla droga, poi l’ennesima aggressione in casa. Un 20enne di Catania è stato arrestato dopo l’intervento della polizia, chiamata dalla donna spaventata.

Urla, oggetti distrutti e minacce sempre più pesanti dentro un appartamento del quartiere Librino, a Catania. Un 20enne, già ai domiciliari per reati legati allo spaccio, è stato fermato dalla polizia al termine di una violenta lite familiare scoppiata tra le mura di casa.

A chiedere aiuto è stata la madre, terrorizzata dalla reazione del figlio in crisi di astinenza. Al telefono con la Questura ha raccontato la situazione, mentre una pattuglia si dirigeva rapidamente verso l’abitazione per evitare conseguenze peggiori.

All’arrivo degli agenti, la scena era già fuori controllo: mobili rovesciati, oggetti a terra e la porta danneggiata. Il giovane, in preda alla rabbia, aveva devastato parte della casa durante uno scatto d’ira legato alla mancanza di sostanze stupefacenti.

La tensione è salita quando ha iniziato a insultare e minacciare la madre e il suo compagno, arrivando a evocare l’uso di armi. I poliziotti lo hanno bloccato, riportando la calma e mettendo in sicurezza i presenti.

La donna ha poi spiegato che gli episodi di violenza erano diventati sempre più frequenti. Il figlio pretendeva denaro per acquistare droga e, davanti ai rifiuti, reagiva con aggressività. In più occasioni avrebbe minacciato di morte la madre anche davanti alla sorellina di appena otto anni.

Per questi fatti il giovane è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e minacce gravi. Dopo il confronto con il pubblico ministero di turno, è stato trasferito in carcere in attesa della convalida davanti al giudice.