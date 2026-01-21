Davos, evacuazione al Congress Center per incendio durante il World Economic Forum

Evacuazione improvvisa al World Economic Forum: il Congress Center di Davos svuotato per un incendio in un hotel vicino. Lilli Gruber racconta i momenti concitati dal collegamento con La7.

La mattinata a Davos è stata interrotta da un allarme che ha costretto tutti a lasciare il Congress Center, fulcro degli incontri del World Economic Forum. L’ordine di sgombero è arrivato in pochi minuti, senza possibilità di rientrare per recuperare borse o documenti.

A raccontare l’accaduto è stata Lilli Gruber, in collegamento telefonico con la trasmissione Otto e Mezzo su La7. La giornalista ha spiegato di essersi ritrovata all’esterno insieme a centinaia di persone, mentre il personale di sicurezza invitava a mantenere la calma e ad allontanarsi dall’edificio.

Leggi anche Sanità - accordo Gksd-World Economic Forum per assistenza più equa e universale

Secondo le informazioni diffuse sul posto, l’evacuazione sarebbe stata disposta per un incendio sviluppatosi in un hotel situato nelle immediate vicinanze del centro congressi. La notizia ha rapidamente fatto scattare il protocollo di emergenza previsto per eventi di questa portata.

Nell’area sono arrivati numerosi mezzi dei vigili del fuoco, affiancati da unità di soccorso e da elicotteri impegnati nel monitoraggio dall’alto. La presenza delle forze di intervento è risultata particolarmente visibile attorno al perimetro della struttura.

Le autorità locali stanno coordinando le operazioni e verificando l’origine del rogo, mentre restano da definire l’entità dei danni e l’impatto sull’organizzazione degli appuntamenti in programma. Al momento non risultano persone ferite.