Davos, richieste di escort alle stelle durante il Forum: domanda +4000% e spese record

A Davos, nei giorni del Forum economico mondiale, il mercato delle escort ha registrato un’impennata inattesa, con richieste fuori scala e spese record da parte di partecipanti arrivati da tutto il mondo.

Durante il World Economic Forum, la cittadina svizzera di Davos ha visto emergere un’attività parallela rispetto agli incontri ufficiali. Le richieste di servizi di escort hanno raggiunto livelli eccezionali, con un incremento stimato intorno al 4000% rispetto a una settimana ordinaria.

Una piattaforma elvetica che mette in contatto clienti e lavoratrici del sesso ha registrato un salto netto nelle prenotazioni: dalle consuete due richieste giornaliere si è passati a decine di contatti nel giorno di apertura dell’evento, segnale di un interesse improvvisamente concentrato.

La clientela è risultata in larga parte internazionale, con presenze significative da Stati Uniti, Russia e Ucraina. Tra le preferenze emerse, particolare attenzione è stata rivolta a profili di origine nordafricana, richiesti soprattutto per accompagnamenti di più giorni.

Non tutte le donne coinvolte operano stabilmente nel settore. Accanto alle professioniste, sono comparse figure provenienti da altri ambiti: studentesse, insegnanti o viaggiatrici che hanno scelto di offrire questi servizi come entrata occasionale durante il forum.

Tra gli episodi più eclatanti, un partecipante avrebbe speso circa 96.000 franchi svizzeri in pochi giorni per trascorrere il tempo con cinque donne. La cifra riguardava esclusivamente i compensi, senza includere alloggi di lusso, trasporti privati o regali aggiuntivi.

Nel corso della settimana, si sono moltiplicate anche le proposte di soggiorni esclusivi, con trasferte in località svizzere e straniere, hotel di alto livello e servizi personalizzati, paralleli all’agenda ufficiale del forum.

L’aumento improvviso di questo mercato ha messo in luce un aspetto meno noto dell’evento, solitamente associato a dibattiti economici e politici globali, ma capace di generare un indotto inatteso lontano dai riflettori ufficiali.