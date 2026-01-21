Davos, evacuato il Congress Center durante il Wef: Lilli Gruber racconta l'emergenza

Paura a Davos durante il World Economic Forum: il Congress Center è stato evacuato per un principio d’incendio nelle vicinanze. Lilli Gruber ha raccontato in diretta l’emergenza e il clima di forte tensione in città.

Un’improvvisa evacuazione ha interrotto le attività al Congress Center di Davos, fulcro del World Economic Forum. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando la sicurezza ha invitato tutte le persone presenti a lasciare immediatamente l’edificio.

A riferire l’accaduto è stata Lilli Gruber, collegata telefonicamente con il programma Otto e Mezzo. La giornalista ha spiegato che l’uscita è avvenuta senza la possibilità di recuperare borse, computer e documenti rimasti all’interno della struttura.

Secondo quanto raccontato in diretta, la causa dell’evacuazione sarebbe un incendio scoppiato in una struttura alberghiera situata nelle immediate vicinanze del centro congressi. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, con elicotteri in sorvolo costante e una presenza massiccia dei vigili del fuoco.

La situazione ha generato forte congestione nelle strade della cittadina svizzera, già sottoposta a rigide misure di sicurezza per la presenza di leader politici, economici e istituzionali provenienti da tutto il mondo.

Durante il collegamento, la conduttrice ha rassicurato il pubblico sottolineando che non risultavano persone ferite e che i protocolli di protezione avevano funzionato in modo efficace. La puntata del programma è proseguita comunque, con gli ospiti collegati dallo studio.

In studio erano presenti Marco Travaglio, Franco Bernabè e Lina Palmerini, mentre la conduzione è rimasta affidata alla voce della giornalista da Davos, in una modalità definita “straordinaria” ma pienamente operativa.

Sui social network sono arrivati numerosi messaggi di apprezzamento per la professionalità dimostrata dalla conduttrice, capace di mantenere il controllo della trasmissione nonostante l’imprevisto.

Successivamente i vigili del fuoco locali hanno comunicato che l’allarme era rientrato e che il rogo, di dimensioni limitate, era stato completamente domato. L’incendio avrebbe avuto origine in un chiosco esterno all’area del World Economic Forum.

L’evacuazione, avvenuta a scopo precauzionale, ha interessato solo una parte del centro congressi, permettendo alle autorità di ripristinare gradualmente la normalità nell’area interessata.