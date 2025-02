realme al Mobile World Congress 2025 con il lancio globale della Serie 14 Pro

L’azienda presenterà anche nuove funzionalità di imaging e AI all'avanguardia

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione al Mobile World Congress (MWC) 2025 di Barcellona, il primo per il brand, che in questa occasione si prepara alla presentazione a livello globale ed europeo dell'innovativa Serie 14 Pro, nonché di nuove tecnologie mobili e del proprio piano strategico triennale.Secondo i dati Q3 2024 di Counterpoint Research, realme ha mantenuto la sua posizione tra i primi 4 marchi di smartphone per tre trimestri consecutivi. Questo risultato riflette la centralità strategica del marchio nel mercato di fascia medio-alta e la partecipazione al MWC sottolinea l'impegno di realme a rafforzare la sua presenza nel mercato europeo.

Con lo slogan “La tecnologia guida. Lo stile domina.”, realme è pronta a fare un debutto sorprendente al MWC 2025 per sottolineare, ancora una volta, l'impegno del brand per l'innovazione tecnologica e un design unico che incontra il favore degli utenti più giovani.

Inoltre, realme presenterà le sue ultime innovazioni AI, nate dal laboratorio realme NEXT AI, progettate per migliorare le interazioni con l'utente e le prestazioni della fotocamera con funzioni intelligenti.

realme annuncerà anche l'introduzione, a livello globale, della ricercata Serie 14 Pro, che è entrata nella storia come il primo telefono al mondo che cambia colore in base alla sensibilità al freddo, leader nel suo segmento di prezzo per prestazioni, design e capacità di imaging. realme offrirà un'esperienza eccezionale nella sala espositiva del padiglione 3, stand 3B4. Questo spazio immersivo coinvolgerà i visitatori attraverso gli ultimi prodotti realme e le dimostrazioni dal vivo di imaging ottico, funzioni dinamiche di cambio colore, tecnologia impermeabile leader del settore e progressi di intelligenza artificiale.