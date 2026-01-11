Ucraina colpita da missili e droni, Zelensky accusa la Russia di terrorismo contro i civili

Quasi 1.100 droni, centinaia di bombe guidate e decine di missili hanno colpito l’Ucraina in pochi giorni, aggravando l’emergenza invernale. Zelensky accusa Mosca di colpire consapevolmente i civili e le infrastrutture vitali.

Nel corso dell’ultima settimana, l’Ucraina è stata investita da un’intensa ondata di attacchi aerei. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, la Russia ha impiegato quasi 1.100 droni, oltre 890 bombe aeree guidate e più di 50 missili di diversa tipologia, inclusi vettori balistici e da crociera.

Gli obiettivi colpiti, ha denunciato il capo dello Stato, non avevano alcun valore militare. Le esplosioni hanno interessato centrali energetiche, reti di distribuzione e palazzi residenziali, con un impatto diretto sulla vita quotidiana della popolazione civile.

Zelensky ha sottolineato come la tempistica degli attacchi non sia casuale. L’arrivo delle temperature rigide avrebbe reso ancora più vulnerabili milioni di cittadini, trasformando i bombardamenti in una pressione ulteriore contro famiglie già provate dal conflitto e dalle interruzioni dei servizi essenziali.

Nel messaggio diffuso sui social, il presidente ha definito questa strategia come terrorismo deliberato, accusando Mosca di colpire consapevolmente la popolazione per amplificare le difficoltà umanitarie e sociali del Paese.

Nonostante i danni, le squadre di emergenza e i tecnici del settore energetico continuano a operare senza sosta. In numerose regioni, i lavori di ripristino di elettricità, riscaldamento e acqua procedono giorno e notte, con l’obiettivo di riportare condizioni minime di normalità.

Zelensky ha espresso riconoscenza verso i gruppi antincendio mobili, le unità di difesa aerea e i reparti di guerra elettronica, ringraziandoli per il loro impegno costante nella protezione del territorio e delle città più esposte.

Il presidente ha inoltre ribadito l’importanza di una cooperazione internazionale stabile, sottolineando che il rafforzamento della difesa ucraina e una diplomazia coordinata restano elementi centrali per garantire sicurezza e prospettive di pace.