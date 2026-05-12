Ucraina, finita la tregua riprendono i raid russi su Dnipropetrovsk con morti e feriti

La tregua tra Russia e Ucraina è terminata e Mosca ha ripreso gli attacchi con oltre 50 droni. Colpita la regione di Dnipropetrovsk, dove un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite dopo raid su più distretti.

I bombardamenti russi contro l’Ucraina sono ripresi poche ore dopo la conclusione del cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump. Secondo le autorità ucraine, nella notte sono stati lanciati oltre cinquanta droni contro diverse aree del Paese.

La situazione più grave è stata registrata nell’oblast di Dnipropetrovsk, nell’est dell’Ucraina. Oleksandr Ganzha, responsabile dell’amministrazione militare regionale, ha riferito che gli attacchi hanno provocato almeno una vittima e quattro feriti. Le operazioni russe hanno coinvolto cinque distretti della regione con l’utilizzo di droni, artiglieria e bombe aeree.

Nella zona di Synelnykove un uomo è stato ucciso durante i bombardamenti, mentre una donna è rimasta ferita. Le autorità locali hanno segnalato danni in più aree colpite nel corso della notte.

Intanto il negoziato tra Mosca e Kiev continua a rimanere fermo. Secondo un’analisi pubblicata da media ucraini, il Cremlino starebbe valutando nuove mosse militari per modificare l’andamento della guerra. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbero un aumento degli attacchi contro infrastrutture strategiche ucraine e una possibile nuova mobilitazione di massa in Russia.

Attenzione anche alla Bielorussia, osservata con crescente preoccupazione dagli analisti per le sue attività militari e per il possibile coinvolgimento nelle future strategie russe.