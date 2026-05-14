Ucraina sotto attacco, Kiev colpita da missili e droni russi contro edifici civili

Luca Bianchi | 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky denuncia oltre 1.560 droni russi contro l’Ucraina in poche ore. Kiev è stata colpita da missili e velivoli senza pilota, con danni a edifici civili e almeno una vittima confermata.

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La Russia ha lanciato una nuova offensiva su larga scala contro l’Ucraina, prendendo di mira Kiev e altre città con centinaia di droni e missili. A riferirlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha parlato di oltre 1.560 droni impiegati dalle forze russe contro centri abitati e infrastrutture dall’inizio della giornata precedente.

Secondo quanto comunicato dal leader ucraino, nella notte sono stati utilizzati più di 670 droni d’attacco e 56 missili di diversa tipologia, inclusi ordigni balistici, aerobalistici e missili da crociera. Kiev è stata indicata come il bersaglio principale dell’operazione.

Nella capitale i soccorritori sono intervenuti dopo l’impatto di un drone contro un edificio residenziale di nove piani. Il bilancio provvisorio diffuso dalle autorità ucraine parla di almeno una vittima. I raid hanno provocato danni in circa venti aree della città, coinvolgendo abitazioni, una scuola, una clinica veterinaria e altre strutture civili.

Colpite anche altre zone del Paese. Zelensky ha segnalato danni nella regione di Kiev e nuovi attacchi contro infrastrutture energetiche a Kremenchuk. Esplosioni e distruzioni sono state registrate anche nel porto e nei quartieri residenziali di Chornomorsk.

Nel suo messaggio pubblicato sui social, il presidente ucraino ha accusato Mosca di continuare ad alimentare il conflitto e ha chiesto ai partner occidentali di non restare in silenzio davanti all’escalation. Zelensky ha inoltre sollecitato un rafforzamento della difesa aerea ucraina e nuove pressioni internazionali sulla Russia.
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