Donald Trump, discorso alla nazione oggi dalla Casa Bianca

Donald Trump ha annunciato un intervento televisivo rivolto agli americani, previsto per la serata di mercoledì 17 dicembre alle 21 ora di Washington, corrispondenti alle 3 del mattino di giovedì in Italia. Il messaggio sarà trasmesso in diretta dalla Casa Bianca e rappresenta uno dei momenti più attesi della comunicazione presidenziale di fine anno.

L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social, dove Trump si è rivolto direttamente ai cittadini definendoli “concittadini americani” e anticipando il proprio entusiasmo per l’appuntamento televisivo. Nel post ha sottolineato come l’ultimo anno sia stato particolarmente positivo per gli Stati Uniti, lasciando intendere prospettive ancora più ambiziose per il futuro.

Il contenuto del discorso resta al centro delle attenzioni, anche per il contesto internazionale. Nelle ultime ore si è ipotizzato che il presidente possa affrontare il tema dei negoziati legati alla guerra tra Ucraina e Russia, in una fase delicata delle trattative diplomatiche per una possibile soluzione del conflitto.

A fornire alcune indicazioni è stata la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che il presidente intende soffermarsi soprattutto sui risultati ottenuti negli ultimi undici mesi. Nel suo intervento, Trump parlerà dei traguardi raggiunti, delle iniziative avviate per rafforzare il Paese e dei piani già delineati per i prossimi tre anni di mandato, evidenziando anche il ruolo della propria squadra e della capo dello staff Susie Wiles nel portare avanti l’agenda presidenziale.