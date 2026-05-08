Melania Trump parla dell'empatia di Donald Trump, risate alla Casa Bianca durante l'evento

Melania Trump ha citato l’empatia di Donald Trump durante un evento per le madri dei militari e le risate in sala hanno trasformato il discorso in un video virale.

Melania Trump è intervenuta alla Casa Bianca durante un incontro dedicato alle madri dei militari americani e un passaggio del suo discorso ha attirato subito l’attenzione dei presenti. La first lady ha descritto Donald Trump come un presidente deciso nel ruolo di comandante in capo, aggiungendo però un riferimento alla sua empatia.

Proprio quella parola ha provocato alcune risate nella East Room. Mentre Melania Trump pronunciava la frase, in sala si sono sentite reazioni sempre più evidenti. La first lady si è fermata per un istante e si è girata verso il marito, seduto tra gli ospiti.

Donald Trump ha risposto con un sorriso e un’alzata di spalle, un gesto che ha reso la scena ancora più commentata. Il filmato dell’episodio ha iniziato a circolare rapidamente sui social network, dove molti utenti hanno ripreso con ironia l’accostamento tra il presidente e la parola empatia.

L’evento era stato organizzato per rendere omaggio alle madri dei soldati statunitensi. Nel suo intervento, Melania Trump ha parlato del loro ruolo nelle famiglie dei militari e le ha descritte come una presenza silenziosa ma fondamentale nella forza del Paese.

Dopo il discorso della first lady, Donald Trump ha preso la parola davanti al pubblico presente alla Casa Bianca. Il presidente ha affrontato anche temi di politica estera, richiamando le tensioni internazionali e la situazione in Iran.