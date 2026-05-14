Trump incontra Xi Jinping a Pechino, invito ufficiale alla Casa Bianca per settembre

Trump ha definito molto positivi i colloqui con Xi Jinping a Pechino e ha invitato il presidente cinese alla Casa Bianca per un nuovo incontro previsto il 24 settembre. Durante il banchetto ufficiale ha parlato dei rapporti tra i due Paesi.

Donald Trump ha parlato di incontri “estremamente positivi e produttivi” dopo la giornata di colloqui con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. Il leader statunitense ha ringraziato le autorità cinesi per l’accoglienza ricevuta, definendola “magnifica” e senza precedenti.

Durante il banchetto di Stato organizzato dalla presidenza cinese, Trump ha spiegato che le discussioni tra le due delegazioni hanno avuto un clima favorevole sia per Washington sia per Pechino. Il presidente americano ha descritto il rapporto tra Stati Uniti e Cina come uno dei più rilevanti nella storia contemporanea.

Nel suo intervento, Trump ha citato anche alcuni aspetti della presenza culturale americana in Cina. Ha ricordato la diffusione del basket e dei blue jeans tra i cittadini cinesi, mentre negli Stati Uniti, ha osservato, i ristoranti cinesi sono ormai più numerosi delle cinque principali catene americane di fast food sommate insieme.

Nel corso della serata il presidente degli Stati Uniti ha invitato Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan a Washington. Trump ha annunciato che la visita alla Casa Bianca è prevista per il 24 settembre, brindando ai rapporti “ricchi e duraturi” tra il popolo americano e quello cinese.