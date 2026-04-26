Chi è Tom Allen, l'uomo che ha sparato alla cena con Donald Trump alla Casa Bianca

Donald Trump è rimasto illeso dopo una sparatoria durante una cena con i giornalisti alla Casa Bianca, causata da un uomo armato fermato sul posto. L’aggressore, identificato come Tom Allen, è stato arrestato subito dopo l’intervento degli agenti.

Si chiama Tom Allen, ha 31 anni e risiede a Torrance, in California, l’uomo che ha aperto il fuoco durante una cena ufficiale tra il presidente Donald Trump e i corrispondenti della Casa Bianca. Il sospettato è stato bloccato immediatamente dagli agenti presenti sul posto.

L’identità dell’attentatore è stata confermata da fonti delle forze dell’ordine dopo il ritrovamento di un documento personale. Subito dopo l’arresto, lo stesso Trump ha diffuso sui propri canali social la fotografia dell’uomo mentre veniva preso in custodia.

Durante l’emergenza, il presidente è stato messo in sicurezza dalla scorta e trasferito lontano dall’area della sparatoria. Più tardi ha parlato dalla Casa Bianca, definendo Allen “una persona malata” e riferendo che, secondo le prime verifiche degli investigatori, avrebbe agito da solo.

Le indagini sono affidate all’FBI, che sta analizzando l’arma recuperata sul luogo e raccogliendo le testimonianze di chi era presente. Gli agenti stanno anche esaminando il passato dell’uomo per ricostruire eventuali moventi e collegamenti.

Il direttore dell’agenzia, Kash Patel, ha invitato chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità, assicurando che ogni dettaglio verrà valutato. Gli investigatori stanno interrogando i presenti e verificando ogni elemento raccolto nelle ore successive all’attacco.