Call of Duty: Black Ops 7 sbarca su GeForce NOW

Il passato non muore mai. In questo GFN Thursday, Call of Duty: Black Ops 7 arriva sul cloud, e sarà disponibile in streaming al day one, il 14 novembre, senza download, senza installazioni, e senza pietà. Vivi una guerra segreta in cui la verità è solo un’arma in più: il nuovo Black Ops, sviluppato da Treyarch e Raven Software, è il capitolo più oscuro e ambizioso della serie.

L’azione di Call of Duty guida una lineup ad alta intensità con 12 nuovi titoli che si uniscono alla libreria GeForce NOW questa settimana, tra cui Anno 117: Pax Romana di Ubisoft.

In Anno 117: Pax Romana, costruisci il tuo impero nel cuore del mondo antico. Espandi le province, governa con saggezza o domina con il ferro: ogni decisione modella il destino di Roma. Grazie alla potenza della GeForce RTX 5080 nel cloud, ogni città, battaglia e dettaglio prende vita con una fluidità e una profondità visiva straordinarie.

Nel frattempo, Phoenix (Arizona) ha ricevuto la potenza della GeForce RTX 5080, mentre Stoccolma sarà la prossima a ricevere l’aggiornamento. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina di implementazione dei server.

Pronto per l’azione? Scopri la lineup completa dei nuovi titoli disponibili in streaming e preparati a giocare istantaneamente, ovunque tu sia, con i nuovi giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW.