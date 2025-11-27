Hong Kong, maxi incendio a Tai Po: almeno 55 morti e centinaia di feriti

Si alza tragicamente il bilancio del maxi incendio che ha colpito un grande complesso residenziale nel quartiere di Tai Po, a Hong Kong. Le autorità hanno confermato almeno 55 vittime, mentre i feriti sono 123, tra cui otto vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso.

I team di emergenza continuano a cercare i residenti ancora dispersi. I Vigili del Fuoco non hanno fornito un nuovo dato ufficiale, ma in precedenza le autorità avevano segnalato che 279 persone risultavano mancanti all’appello subito dopo il disastro.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero propagate rapidamente attraverso le impalcature di bambù che circondavano l’edificio in ristrutturazione, complici anche le forti raffiche di vento. La polizia ha inoltre rilevato la presenza di teli protettivi in rete e plastica che non avrebbero rispettato gli standard antincendio.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno scoperto che alcune finestre di un palazzo adiacente non colpito dal rogo erano state sigillate con materiale espanso, una possibile criticità che sarà approfondita nelle indagini.

Il complesso interessato, il Wang Fuk Court, è formato da otto grattacieli di 31 piani ciascuno, costruiti nel 1983 e attualmente in fase di ristrutturazione. Secondo il censimento del 2021, l’area residenziale ospita 1.984 appartamenti per circa 4.600 residenti, molti dei quali ancora in attesa di notizie dopo il devastante incendio.