Musetti battuto da Bublik e pronto alla finale di doppio a Hong Kong

Musetti cade in finale all’ATP 250 di Hong Kong contro Alexander Bublik (7-6, 6-3), frenato da un dolore al braccio. Nonostante il ko in singolare, il toscano affronterà con Sonego la finale di doppio contro Khachanov e Rublev.

Lorenzo Musetti ha lottato fino all’ultimo punto nella finale di singolare dell’ATP Hong Kong Tennis Open, ma è stato sconfitto dal kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6(2), 6-3 in un match condizionato da un fastidio al braccio per l’azzurro.

Il carrarino, numero 5 mondiale, aveva staccato il pass per l’atto conclusivo dopo una rimonta in semifinale, ma non è riuscito a mantenere il ritmo nel secondo parziale, pagando il problema fisico che ne ha limitato la spinta.

Con il successo Bublik ha conquistato il titolo di singolare dell’ATP 250 e farà il suo ingresso nella top ten del ranking mondiale.

Nonostante la delusione in singolare, Musetti non ha ancora finito la sua giornata: insieme a Lorenzo Sonego è atteso in campo per la finale di doppio contro la coppia formata da Karen Khachanov e Andrey Rublev, in programma subito dopo la conclusione del singolare.

La doppia finale nello stesso giorno testimonia la versatilità del 23enne italiano, capace di raggiungere traguardi importanti sia in singolare sia a livello di coppia nel circuito ATP.