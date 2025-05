Roland Garros: Jasmine Paolini vola agli ottavi battendo Starodubceva in due set

Home / Social News / Roland Garros: Jasmine Paolini vola agli ottavi battendo Starodubceva in due set

Jasmine Paolini brilla al Roland Garros, volando agli ottavi di finale con una convincente vittoria su Julija Starodubceva. La tennista italiana, attualmente quarta nel ranking WTA, ha dominato il match chiudendo in soli 61 minuti. Scopri come la sua determinazione e abilità la portano sempre più lontano in questo prestigioso torneo.

Jasmine Paolini conquista l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros grazie a una solida vittoria nel terzo turno sul campo in terra battuta dello Stadio Philippe-Chatrier di Parigi. La tennista italiana, attualmente numero 4 del ranking WTA, ha superato l’ucraina Julija Starodubceva, numero 81 del mondo, con un netto 6-4, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Un successo che conferma l’ottimo stato di forma della giocatrice azzurra nel secondo Slam della stagione. Con questa vittoria, Paolini approda per la prima volta agli ottavi del torneo parigino, dove affronterà la vincente della sfida tra l’americana Bernarda Pera, numero 83 del ranking, e l’ucraina Elina Svitolina, attualmente numero 14 al mondo. Il percorso della 28enne toscana a Parigi continua con determinazione, dopo una prima parte di stagione che l’ha portata ai vertici del tennis femminile mondiale.

Altri aggiornamenti su Roland Garros