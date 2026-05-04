Roland Garros, Sinner e altri big contestano il montepremi troppo basso rispetto agli incassi

Jannik Sinner e altri campioni protestano per il montepremi del Roland Garros ritenuto troppo basso rispetto agli incassi, con premi da 2,8 milioni ai vincitori a fronte di ricavi oltre i 400 milioni.

Una ventina tra i principali protagonisti del tennis mondiale ha deciso di esporsi contro la gestione economica del Roland Garros, secondo Slam dell’anno in programma a fine maggio. Tra i nomi coinvolti figurano Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, mentre Novak Djokovic, secondo alcune ricostruzioni, non avrebbe sottoscritto formalmente la presa di posizione.

I giocatori chiedono da tempo una revisione della distribuzione dei premi nei tornei dello Slam. A loro giudizio, nonostante la crescita costante degli incassi, la quota destinata agli atleti resta distante da quella riconosciuta nei circuiti ATP e WTA. Nel documento diffuso emergono anche richieste legate a temi come assistenza sanitaria e tutele per il futuro professionale.

Per l’edizione 2026, gli organizzatori hanno annunciato un aumento del montepremi complessivo pari al 9,5%, con una cifra totale che raggiunge i 61,7 milioni di euro. I vincitori dei singolari riceveranno 2,8 milioni. Numeri che, secondo i tennisti, non riflettono il reale giro d’affari del torneo, stimato oltre i 400 milioni di euro.

Il nodo principale riguarda la percentuale dei ricavi destinata ai premi, ferma sotto il 15%. Gli atleti puntano ad arrivare almeno al 22%, in linea con quanto accade negli altri circuiti professionistici. Nella presa di posizione si segnala anche la difficoltà a instaurare un confronto diretto con gli organizzatori e l’assenza di misure concrete a favore del benessere dei giocatori.