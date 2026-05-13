Lorenzo Musetti si ferma per infortunio, niente Roland Garros dopo il ko agli Internazionali di Roma

Musetti rinuncia al Roland Garros dopo l’infortunio accusato a Roma. Gli esami svolti dopo la sfida con Ruud hanno evidenziato una lesione muscolare che lo costringerà a fermarsi per alcune settimane.

Lorenzo Musetti non prenderà parte al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha comunicato il forfait attraverso un messaggio pubblicato sui social, spiegando di essere stato costretto a fermarsi dopo gli accertamenti effettuati al termine degli Internazionali d’Italia.

Gli esami medici hanno evidenziato una lesione al retto femorale, problema che richiederà diverse settimane di stop e riabilitazione. Il numero uno italiano era sceso in campo a Roma nonostante le condizioni fisiche non fossero ottimali, prima di essere eliminato negli ottavi di finale del Masters 1000 da Casper Ruud.

Oltre allo Slam parigino, Musetti sarà costretto a rinunciare anche al torneo di Amburgo, appuntamento tradizionalmente utilizzato come preparazione sulla terra battuta prima del Roland Garros.

Nel messaggio rivolto ai tifosi, il tennista ha ringraziato il pubblico romano per il sostegno ricevuto durante il torneo. Ha spiegato di aver voluto giocare comunque davanti ai propri tifosi, pur senza essere al meglio della condizione fisica, promettendo aggiornamenti sul percorso di recupero.