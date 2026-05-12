Musetti dopo il ko con Ruud a Roma, il Roland Garros ora è a rischio

Musetti lascia Roma dopo il ko con Ruud e l’infortunio alla gamba. Il tennista azzurro ha chiesto scusa ai tifosi per la prestazione agli Internazionali e ora teme di saltare anche il Roland Garros.

L’avventura di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia si è chiusa negli ottavi di finale contro Casper Ruud. Il norvegese ha vinto in due set con il punteggio di 6-3, 6-1 in una partita segnata dai problemi fisici dell’azzurro, apparso in difficoltà fin dai primi scambi.

Al termine del match, disputato martedì 12 maggio al Foro Italico, Musetti si è presentato in conferenza stampa con grande amarezza. Il tennista italiano ha spiegato di aver scelto di restare in campo nonostante il dolore, evitando il ritiro davanti al pubblico romano. Ha anche chiesto scusa ai tifosi per non essere riuscito a offrire una prestazione all’altezza.

Secondo quanto raccontato dal giocatore, il problema fisico gli impediva di appoggiare correttamente la gamba infortunata e di trovare stabilità negli spostamenti. Una situazione che gli ha tolto forza e continuità durante l’incontro contro Ruud.

Musetti ha ammesso di vivere un periodo complicato dal punto di vista atletico e mentale. Dopo gli stop accusati in Australia, altri guai fisici hanno rallentato la sua stagione, condizionando rendimento e continuità. Nei prossimi giorni svolgerà esami approfonditi per capire l’entità dell’infortunio e valutare la possibilità di partecipare al Roland Garros.

Il tennista toscano ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate negli ultimi mesi, spiegando di fare fatica a programmare il resto della stagione perché ogni volta emergono nuovi problemi fisici. Parigi rappresenta adesso il principale obiettivo sulla terra battuta, prima della lunga fase tra erba e tornei sul cemento americano.

Oltre alla delusione per l’eliminazione a Roma, Musetti dovrà fare i conti anche con il ranking. Da lunedì prossimo uscirà infatti dalla top ten Atp. Un risultato che pesa ancora di più perché proprio nella capitale italiana era riuscito a entrare tra i primi dieci giocatori del mondo. Il giocatore azzurro ha definito questa situazione una beffa, ma ha assicurato di voler tornare il prima possibile ai vertici del tennis mondiale.