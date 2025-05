Elon Musk attacca la maxi legge di spesa voluta da Trump: Così distrugge il lavoro del Doge

Elon Musk ha criticato duramente il nuovo disegno di legge di spesa promosso dall’ex presidente Donald Trump, approvato alla Camera con un solo voto di scarto. In un’intervista alla CBS, il fondatore di Tesla ha definito il provvedimento “una delusione” per chi, come lui, lavora alla riduzione del deficit pubblico.

La legge, soprannominata ironicamente "Big Beautiful Bill", rappresenta un pacchetto ampio che tocca temi cruciali come fisco, immigrazione e sanità, ma secondo Musk va nella direzione opposta rispetto alla missione del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge), organismo da lui fondato proprio per contenere la spesa pubblica.

“Sono rimasto deluso nel vedere una legge così imponente, che in realtà aumenta il deficit anziché ridurlo”, ha dichiarato Musk. “Una legge può essere grande o bella, ma non entrambe”, ha aggiunto con tono sarcastico, criticando l’apparente contraddizione tra gli obiettivi dichiarati e gli effetti concreti del provvedimento.

Il testo legislativo, pur passando alla Camera, ora deve affrontare l’esame del Senato, dove i repubblicani appaiono divisi. Il senatore Ron Johnson ha chiesto tagli più incisivi per contenere il debito, mentre altri esprimono forti riserve per la cancellazione di incentivi verdi previsti dall’Inflation Reduction Act e per i possibili tagli a Medicaid.