Elon Musk ancora l'uomo più ricco del mondo, Giancarlo Devasini primo italiano nella classifica Forbes

Elon Musk guida la classifica dei più ricchi pubblicata da Forbes grazie alla crescita delle sue aziende tecnologiche. Il patrimonio dell’imprenditore supera gli 800 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a un anno fa.

Elon Musk resta la persona più ricca del pianeta secondo la nuova classifica annuale dei miliardari. Il fondatore e principale azionista di Tesla, SpaceX e della piattaforma X raggiunge un patrimonio stimato di 839 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto ai 342 miliardi registrati dodici mesi fa.

Alle sue spalle si piazzano due figure storiche della tecnologia mondiale. Il secondo posto va a Larry Page, cofondatore di Google, con una ricchezza stimata in 257 miliardi di dollari. Subito dopo c’è Sergey Brin, altro fondatore del motore di ricerca, con 237 miliardi.

La top five è completata da Jeff Bezos, creatore di Amazon, con 224 miliardi di dollari, e da Mark Zuckerberg, alla guida di Meta e Facebook, con 222 miliardi. Nella parte alta della classifica compaiono anche Larry Ellison di Oracle con 190 miliardi, Bernard Arnault con la famiglia a quota 171 miliardi e Jensen Huang di Nvidia con 154 miliardi. Tra i primi dieci figurano inoltre Warren Buffett con 149 miliardi e lo spagnolo Amancio Ortega, fondatore di Zara, con 148 miliardi.

Il primo italiano nella graduatoria globale è Giancarlo Devasini, tra i fondatori di Tether, che occupa il ventiduesimo posto con un patrimonio stimato in 89,3 miliardi di dollari. Più indietro compaiono altri imprenditori italiani: Giovanni Ferrero è quarantesimo con 48,8 miliardi, Andrea Pignataro quarantaseiesimo con 42,6 miliardi e Paolo Ardoino, altro fondatore di Tether, cinquantatreesimo con circa 38 miliardi.

Nel complesso il numero dei miliardari continua a crescere. Secondo i dati della classifica sono 3.428 nel mondo, circa 400 in più rispetto all’anno precedente. La ricchezza totale detenuta da questo gruppo raggiunge i 20.100 miliardi di dollari, contro i 16.100 miliardi registrati dodici mesi fa.

Anche il patrimonio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump risulta in aumento. Nella graduatoria mondiale occupa la posizione 645 con una ricchezza stimata in 6,5 miliardi di dollari, in crescita del 27%, trainata soprattutto da operazioni legate alle criptovalute.